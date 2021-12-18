Новосибирск, , 14:28 — REGNUM В Новосибирской области на стройплощадке новой инфекционной больницы — возле посёлка Садовый — начались работы. Строители готовят территорию к возведению современного комплекса. Об этом сообщили в правительстве региона.

В инфекционной больнице Александр Куликов (с) ИА REGNUM

«Из федерального бюджета регион получил 2 млрд рублей на эту стратегически важную для здравоохранения Новосибирской области стройку», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что параллельно со стартом подготовительных работ на объекте завершилось проектирование: сейчас эксперты рассматривают технические сметные решения.

Новая инфекционная больница рассчитана на 504 койки. Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет в современный имущественный комплекс. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.