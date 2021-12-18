Элиста, , 14:26 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди ковид-пациентов, находящихся на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 716 случаев смерти, причиной которых стали осложнения, вызванные коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной. Четвёртая волна коронавируса практически не задела республику, считает глава республики Бату Хасиков. Однако он уверен, что расслаблять всё-таки рано.

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