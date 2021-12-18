Москва, 18 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Законопроект о переносе единого дня голосования внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Авторы предлагают передвинуть день выборов подальше от лета и ближе к зиме, со второго воскресенья сентября на второе воскресенье октября.

Таким образом парламентарии рассчитывают повысить явку на выборах.

«Причина низкой явки избирателей, а также отсутствия интереса большинства граждан к выборам, по мнению многих участников избирательного процесса и экспертов в сфере организации и проведения выборов, связана с неудачно выбранной законодателем датой проведения единого дня голосования. Выходные дни в начале осени многие городские жители проводят на дачных и садовых участках», — указали парламентарии.