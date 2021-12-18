Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Антонио Тагуба, Пол Итон, Стивен Андерсон — американские генералы в отставке — считают, что после президентских выборов — 2024 ситуация в США может накалиться до состояния гражданской войны. Об этом 18 декабря пишет The Washington Post.

«Одним из преимуществ армии США является разнообразие личного состава. … Однако без постоянного поддержания порядка бунт внутри ВС США, отражающий разлад в обществе, вполне реален», — написали военные в колонке газеты, добавив, что «политические разногласия могут привести к разделению войск на два противоборствующих лагеря».

При этом отмечается, что беспорядки у Капитолия в январе 2021 г. показали недостатки общественных, военных, политических структур.