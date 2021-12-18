Москва, , 14:20 — REGNUM Мужская сборная Финляндии по хоккею уверенно обыграла национальную команду Канады в матче Кубка Первого канала. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду московской «ЦСКА-Арены» и закончилась в пользу финской сборной со счетом 4:1.

У команды Финляндии забитыми голами отметились оформивший в матче дубль Ере Карьялайнен (1-я и 6-я минуты), Маркус Гранлунд (49-я) и Маркус Ненонен (58-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы канадской сборной стал Лэндон Ферраро (30-я).

Отметим, по итогам встречи сборная Канады завершила свое выступление на Кубке Первого канала. Команда Финляндии в следующем матче, который состоится 19 декабря, сыграет со сборной России.