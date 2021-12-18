Элиста, , 14:18 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 18 декабря. Это на один случай заражения больше, чем накануне.

Коронавирус Permkrai.ru

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Лечение в ковидных стационарах получают 192 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 12 человек. На самоизоляции остаются 782 жителя Калмыкии.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 807 жителей Калмыкии. Выздоровели 32 229 пациентов.

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