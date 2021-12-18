Кемерово, , 14:17 — REGNUM В Кемеровской области ночью с 18 на 19 декабря ожидается мокрый снег, по югу местами сильный. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Метель Bookmix.ru

«Видимость при снеге временами 500−1000 м. Местами позёмки, гололёдные явления, на дорогах гололедица», — уточняется в прогнозе.

Завтра днём, 19 декабря, ожидается небольшой снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью −4…−9 °C, местами до — 14 °C; днём −3…−8 °C, местами до — 13 °C.