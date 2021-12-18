Москва, , 14:14 — REGNUM Законопроект, расширяющий перечень кандидатов — лиц, которые должны уходить в отпуск на время участия в выборах, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Предлагается зарегистрированных кандидатов, замещающих должности (исполняющих обязанности) высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) освобождать на время их участия в выборах от выполнения должностных обязанностей.

Решение «призвано исключить использование этими лицами преимуществ своего должностного положения и возможность влиять на процесс и итоги выборов и может быть компенсировано (на период выборов) деятельностью замещающего его должностного лица, предусмотренного конституцией (уставом) субъекта РФ», — отмечают авторы.

Сейчас зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

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