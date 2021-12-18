Москва, 18 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень кандидатов — лиц, которые должны уходить в отпуск на время участия в выборах, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предлагается зарегистрированных кандидатов, замещающих должности (исполняющих обязанности) высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) освобождать на время их участия в выборах от выполнения должностных обязанностей.

Решение «призвано исключить использование этими лицами преимуществ своего должностного положения и возможность влиять на процесс и итоги выборов и может быть компенсировано (на период выборов) деятельностью замещающего его должностного лица, предусмотренного конституцией (уставом) субъекта РФ», — отмечают авторы.

Сейчас зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.