Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Ростовской области лечение от COVID-19 получают 14 782 пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Загруженность коечного фонда на Дону сократилась до 73,5%. Лечение в стационарах получают 2 946 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 45 человек. 11 836 жителей Ростовской области получают медицинскую помощь амбулаторно.

В настоящее время в Ростовской области развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. Ещё в ноябре было задействовано 5 823 койки. В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 Ростовская область с 20 декабря возвращается к оказанию плановой медицинской помощи.