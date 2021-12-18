Москва, 18 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Законопроект о нормах обеспеченности избирательных участков комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексами для электронного голосования (КЭГ) внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM КОИБ

Предлагается установить обязательную норму — количество избирательных участков, участков референдума, на которых используются технические средства подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, не может быть менее 50% общего количества избирательных участков, участков референдума, их перечень определяется Центральной избирательной комиссией (ЦИК) или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

«Норма позволит равномерно обеспечить не только субъекты Российской Федерации техническими средства подсчета голосов и комплексами для электронного голосования, но и административно-территориальные единицы субъекта РФ», — отмечают авторы.

По данным ЦИК России на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва использовалось 13 863 КОИБ. ЦИК России планирует до 2023 года увеличить количество КОИБ до 25 тыс.