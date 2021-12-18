Кишинёв, , 14:05 — REGNUM Олега Васнецова — посла России в Молдавии — предложили объявить персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. С такой инициативой выступил Ион Гузун — председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдавии — персона нон грата. — написал политик в Facebook. — Нужно формальное решение».

Таким образом он отреагировал на участие Васнецова в церемонии инаугурации Красносельского 17 декабря в Тирасполе.

12 декабря в Приднестровье состоялись выборы главы республики. За Красносельского проголосовали 79,4% избирателей. При этом власти Молдавии заявляли, что считают выборы в ПМР незаконными.