Москва, 18 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект о втором туре выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

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Устанавливается обязательность проведения повторного голосования на выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам в случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов избирателей, так называемый «второй тур».

Делается это по аналогии с выборами президента РФ.

«Второе голосование побуждает оставшихся кандидатов апеллировать к широкому кругу избирателей. Это решит проблему таких нарушений на выборах, 1 как принуждение к голосованию работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, подкуп избирателей и так далее, что существенно повысит доверие к итогам голосования, результатам выборов», — приводят аргументы авторы инициативы.