Кызыл, 18 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 18 декабря, за последние сутки выздоровело 55 человека, в том числе 20 детей. За это же время выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В стационарах в Кызыле лечится 148 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 127, детей — девять, беременных — семь. В тяжёлом состоянии находится 58 человек. К аппарату ИВЛ подключено 14 больных», — уточнили в минздраве региона.

Всего с 1 января в Туве зарегистрировано 16 572 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.