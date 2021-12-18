Пекин, , 14:02 — REGNUM Китайская компания Huayi Spacetime провела успешный испытательный запуск суборбитальной ракеты-носителя Huayi-1. Об этом сообщает газета China Daily.

Ракета tpsdave

Запуск состоялся 17 декабря, ракета-носитель вывела на высоту 250 км над Землёй экспериментальный спутник Agile Testbed и полезную нагрузку для проведения биологических экспериментов.

Разработчиком этой полезной нагрузки является компания Rocket Pi. В компании объяснили, что запуск этой нагрузки поможет в разработке методов создания новых материалов в условиях микрогравитации.

Издание отмечает, что разработками собственных ракет-носителей занимается несколько частных китайских компаний. Двум из них — i-Space и Galactic Energy — уже удалось вывести полезную нагрузку на околоземную орбиту с помощью носителей собственной разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года компания Galactic Energy провела первый успешный запуск ракеты-носителя CERES-1.

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