Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 25 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 49 до 86 лет и 12 мужчин в возрасте от 51 года до 88 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 294 жителя Ростовской области.

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