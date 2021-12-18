Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 25 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 49 до 86 лет и 12 мужчин в возрасте от 51 года до 88 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 294 жителя Ростовской области.