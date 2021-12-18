Москва, , 14:00 — REGNUM Сергей Рябков — представитель МИД РФ, заместитель министра иностранных дел — прокомментировал сообщения о введении Западом «адских санкций» против России. Его слова 18 декабря передает РБК.

По его словам, Россия привыкла к сообщениям о подготовке США более жестких пакетов санкций, «прочитали еще раз, испортили глаза от этого чтения еще больше, не более того». Россия «адаптировалась к подобным ходам Запада», и Рябков уверен, что новые санкции будут вводиться, но «наивно надеяться на то, что РФ рассмотрит требования, выдвигаемые Западом, для снятия ограничений».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов объяснил суть угроз США в адрес участников строительства «Северного потока — 2»: речь идет о недобросовестной конкуренции в коммерческой сфере со стороны США.