Москва, 18 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на защиту трудовых прав женщин, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Галиной Кареловой, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать пятидесяти процентов от нормальной продолжительности рабочего времени.

Сенаторы обратили внимание на злоупотребления.

Сейчас по заявлению женщины во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Вместе с тем, на практике региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать указанное пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени.

Кроме того, работодателей обвиняют в умышленном злоупотреблении своими правами, признавая сокращение рабочего времени для работников несущественными для сохранения права на получения пособия, взыскивают с них денежные средства, обеспокоены парламентарии.

Сенаторы также указали на то, что в судебных решениях нет единого мнения, как рассматривать данные споры ввиду отсутствия в Трудовом кодексе РФ или ином другом нормативном правовом акте понятия неполного рабочего времени и порядка его сокращения для сохранения права на получение пособия с учетом времени, необходимого для осуществления должного ухода за ребенком.

Пакет законопроектов призван решить проблему.

В настоящее время согласно части первой статьи 256 Трудового кодекса по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.