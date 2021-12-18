Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Ещё 639 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 18 декабря. Это на семь случаев заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения подтверждены в 53 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (179), Таганроге (43), Шахтах (30), Волгодонске (28), Новочеркасске (20), Аксайском (18), Неклиновском (17), Азовском и Песчанокопском районах (по 15). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, около 8% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 187 249 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 163 173 ковид-пациента.