Ярославль, , 13:57 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом с детьми в Ярославской области передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Об этом 18 декабря сообщили в СК.

Отмечается, что уголовное дело возбужденное по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте работают следователи, назначаются судебные экспертизы, в рамках которых в т.ч. будет определена тяжесть причиненного вреда здоровью пассажиров.

К аварии с микроавтобусом, произошедшей в Ярославской области, могло привести падение бревен из лесовоза. В результате ДТП пострадали 12 детей и водитель микроавтобуса. Всего в салоне находились 13 детей в возрасте 10−16 лет, 5 взрослых и водитель.

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