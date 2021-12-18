Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM За год стоимость курицы и белокочанной капусты в Ростове-на-Дону выросла более чем на 50%. Такие данные были приведены на заседании комиссии городской думы по инвестициям, малому предпринимательству и торговле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно мониторингу, проведённому городским управлением торговли и бытового обслуживания, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрём 2020 года наиболее выросли в цене капуста белокочанная (+ 57,5%), курица (+ 54%), мука пшеничная (+ 47%). Также заметно подорожали картофель (+ 41,4%), яйца куриные (+ 36,88%), говядина (+ 31,5%), пшено (+ 31%).

Данные мониторинга направлены в департамент потребительского рынка Ростовской области и донское управление Федеральной антимонопольной службы России.