Новосибирск, , 13:53 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3652 пациента, в том числе 44 ребёнка. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 333 человека. На ИВЛ — 57 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 214 617 тестов на коронавирус.

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