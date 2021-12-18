В реанимацию из-за коронавируса попали 333 новосибирца
Новосибирск, 18 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3652 пациента, в том числе 44 ребёнка. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
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Коронавирус
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«В отделениях реанимации находятся 333 человека. На ИВЛ — 57 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.
Всего в регионе сделано 3 214 617 тестов на коронавирус.