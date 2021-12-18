Красноярск, , 13:51 — REGNUM Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» переиграл команду «Цмоки-Минск» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Арена-Север» в Красноярске и закончилась победой хозяев со счетом 86:79.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Каспер Уэйр, набравший в матче 21 очко.

В составе минского клуба наиболее результативным оказался американский защитник Анджело Уорнер, который набрал 21 очко за игру.

Отметим, в следующем матче «Енисей» 23 декабря примет у себя пермский клуб «Парма», а «Цмоки-Минск» уже 15 января сыграет на домашнем паркете с «Астаной».