«Енисей» переиграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
Красноярск, 18 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» переиграл команду «Цмоки-Минск» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Баскетбол
Игра состоялась на паркете площадки «Арена-Север» в Красноярске и закончилась победой хозяев со счетом 86:79.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Каспер Уэйр, набравший в матче 21 очко.
В составе минского клуба наиболее результативным оказался американский защитник Анджело Уорнер, который набрал 21 очко за игру.
Отметим, в следующем матче «Енисей» 23 декабря примет у себя пермский клуб «Парма», а «Цмоки-Минск» уже 15 января сыграет на домашнем паркете с «Астаной».