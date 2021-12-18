Париж, , 13:50 — REGNUM Власти Парижа (Франция) отменили мероприятия, посвященные празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря: будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу. Об этом 18 декабря сообщается в заявлении, опубликованном в городском аккаунте в Twitter.

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Отмечается, что празднества на Елисейских Полях отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал сограждан избегать массовых собраний ввиду пятой волны эпидемии COVID-19. Так, в ночь на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах и призовут отказаться от организации фейерверков и концертов.