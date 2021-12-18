Иркутск, 18 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. По оперативным данным Иркутского территориального управления государственной стиатистики, за 10 месяцев 2021 года количество браков и разводов в регионе заметно выросло (по сравнению с январем-октябрем прошлого года) на 21% и 15% соответственно. Число умерших увеличилось на 20%.

Развод

А родившихся малышей на 3,7% меньше, чем за это же время в прошлом году (соответственно 21 882 младенца и 22 734). Пик новорожденных в Иркутской области приходится на 80-е годы прошлого века, после принятия мер по повышению рождаемости.

Тогда за год выписывалось до 57 тысяч свидетельств о рождении (теперь — до 30 тысяч или чуть больше). А наибольшее число смертей фиксировалось в самом начале XXI века — до 43 тысяч в год (теперь — 31−33 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря, Новосибирскстат сообщил о снижении рождаемости в Сибири. Рост числа новорождённых зафиксирован только в Туве (на 3,5%), наибольшее снижение — в Алтайском крае (5%).

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