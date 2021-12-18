Новосибирск, , 13:48 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 390 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 385 случаев.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Скончались ещё шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 61 год, 66 лет, 66 лет, 70 лет, 72 года, 73 года, 74 года, 75 лет и женщины в возрасте 49 лет, 56 лет, 57 лет, 69 лет, 71 год, 80 лет, 88 лет. Всего в регионе умерли 4058 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 89 786 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 9995 детей; 60 676 пациентов полностью выздоровели (+281 за сутки).