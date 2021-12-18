Кемерово, , 13:42 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6522 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 463 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 80 853 случая заражения коронавирусом, 72 680 человек выздоровели, 1651 пациент скончался.

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