Более 6,5 тыс. кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь
Кемерово, 18 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6522 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 463 человека», — говорится в оперативном сообщении.
Всего в регионе выявлено 80 853 случая заражения коронавирусом, 72 680 человек выздоровели, 1651 пациент скончался.