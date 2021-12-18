Кемерово, 18 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 18 декабря, за прошедшие сутки выявлен 351 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 354 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 71, Кемерово — 66, Ленинск-Кузнецкий — 23, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 17, Киселевск — 14, Новокузнецкий МР — 14, Юрга — 13, Промышленновский МО — 13, Белово — 12, Анжеро-Судженск — 11, Мыски — десять, Березовский — семь, Полысаево — семь, Калтан — пять, Осинники — пять, Гурьевский МО — пять, Топкинский МО — пять, Прокопьевский МО — четыре, Яйский МО — четыре, Беловский МО — три, Кемеровский МО — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Тайга — два, Ижморский МО — два, Мариинский МО — два, Юргинский МО — два, Краснобродский — один, Крапивинский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 256 пациентов выздоровели, четверо скончались.