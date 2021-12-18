Москва, , 13:36 — REGNUM Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович собирается принимать участие в выборах главы организации, которые пройдут в 2022 году. Он заявил об этом 18 декабря.

Аркадий Дворкович Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я твердо намерен баллотироваться. И рад сегодня об этом объявить», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Также с 2007 по 2010 год он занимал пост вице-президента Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год — пост председателя наблюдательного совета, а в настоящее время входит в попечительский совет ФШР.