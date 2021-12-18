Сретенск, Забайкальский край, 18 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Режим чрезвычайный ситуации объявлен в границах шести населённых пунктов Сретенского района из-за выхода грунтовых вод и образования наледи. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 18 декабря побывал на местах происшествия,осмотрелдома некоторых пострадавших и обсудил с главами поселений варианты решения ситуации.

Пресс-служба правительства Забайкалья Обледенелый дом в Сретенске

В Сретенске из-за выхода грунтовых вод усугубилась ситуация в аварийном доме по улице Гагарина, 18.

«Дом признан аварийным с 2013 года. В здании три подъезда, отопление в нем печное. Дом окопан. Нет подъезда для водовозки. Большие машины с дровами не доезжают до нас. Все лето мы боролись с водой. Вода закончила бежать только в прошлое воскресенье. Тогда было — 28 градусов, вода перемёрзла, но появилась на первом этаже под полом в каждой квартире. В доме стоит невозможный мороз, здание всё лопнуло. Не знаем, как нам зимовать. Например, у меня два гаража, они оба затоплены. В квартирах температура около — 10 градусов», — сообщила жительница аварийного дома.

С пострадавшими решается вопрос о размещении их во временном жилье.

«Есть несколько вариантов, как ускорить расселение. Необходимо специально для вас строить дом, поэтому в плане переселение ваше стоит в 2024 году. Постараемся раньше, но вряд ли, поскольку такие объекты строятся и вводятся в эксплуатацию минимум два года. Второй вариант — получить субсидию или компенсацию, чтобы самостоятельно выбрать жильё», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Отметим, что из-за выхода грунтовых вод и образования наледи под угрозой подтопления в Сретенском районе в критическом состоянии находятся восемь домов. Наледью покрыто 11,7 километра региональных дорог. Наледь устраняется, проводятся работы по устранению опасности выхода грунтовых вод в другие дома населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, по причине значительного повышения уровня грунтовых вод под лёд ушли 115 домов 25 насеянных пунктов Забайкалья и 10 километров дорог.

Читайте также: Сретенский район Забайкалья уходит под лёд, объявлен режим ЧС