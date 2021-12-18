Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM Новогодние утренники в детских садах и школах Ростовской области пройдут без Деда Мороза и Снегурочки. Праздник смогут посетить только привитые или переболевшие COVID-19 родители. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В документе указано, что «участие родителей (законных представителей) в праздничных мероприятиях допускается при <…> наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев». Аниматоров и фотографов привлекать запрещено.

Проводить новогодние утренники разрешено только в рамках одного класса или группы.