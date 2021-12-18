Яровое, Алтайский край, , 13:27 — REGNUM Жителей алтайского города-курорта Яровое 18 декабря предупредили о вероятном понижении температуры в домах из-за выхода их строя двух котлов на муниципальной ТЭЦ. Как сообщает в Instagram мэрия города, из строя вышли котлы №№9 и 10, в работе находится только котёл №7.

В Яровом вновь возникли проблемы с отоплением Цитата из instagram.com

«Ведутся ремонтные работы на котле N 9. После остывания котла №10 на нем также будут проведены работы по устранению неисправностей. Температура прямого теплоносителя 51 градус, обратного 46, в связи с этим возможно понижение температуры в помещениях», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2021, когда вся страна отдыхала, жители города-курорта Яровое были вынуждены мёрзнуть потому, что муниципальная ТЭЦ провалила подготовку с зиме: из-за зашлакованности пришлось останавливать котлы. Решить проблему удалось только спустя неделю.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю 8 ноября заявили о доследственной проверке по факту ненадлежащей подготовки к отопительному сезону и нашли основание для возбуждения уголовных дел сразу по двум статьям.

В администрации города и на территории МУП"Яровской теплоэлектрокомплекс», которое является единственным источником теплоснабжения, 16 ноября прошли обыски.

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