Москва, , 13:27 — REGNUM Регионы не могут вводить ограничения на число животных в квартире, вопрос регулируются федеральным законом о ветеринарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Кот Dan Perry

«У нас есть субъекты РФ, которые в нарушение федерального закона устанавливают у себя абсолютно странные нормы. Кто-то начинает лимитировать количество животных, которое человек может там завести, хотя это регулируется у нас сегодня нормами ветеринарии. И вторгаться в это, устанавливать какие-то имущественные цензы нельзя, да и по Конституции у нас жилище неприкосновенно, и проверить это никак невозможно», — сказал Бурматов.

Ограничение количества животных не имеет отношения к реальному качеству содержания животных дома, убежден парламентарий.

«Безумный владелец запрет в чулане в 200-метровой квартире свою собаку, и она будет там выть, пока он на работу или в отпуск уехал. В то же время в сравнительно небольшом жилище две-три кошки живут, и никто даже не знает, что они там находятся», — сказал депутат.

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