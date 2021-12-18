Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Пользователи крупнейшего тематического портала Internet Movie Database (IMDb) среди телепроектов 2022 года с наибольшим интересом относятся к сериалу «Дом Дракона». Об этом сообщается на сайте IMDb.

«Песнь Льда и Огня» Robert

Портал IMDb составил рейтинг самых ожидаемых сериалов следующего года на основе числа просмотров соответствующих страниц телепроектов на сайте. Ежемесячно портал посещает более 200 млн уникальных пользователей.

Возглавил получившийся рейтинг сериал компании HBO «Дом Дракона». Этот проект основан на произведениях Джорджа Р. Р. Мартина и посвящён предыстории сериала «Игра престолов».

В тройку лидеров также вошли сериалы «Властелин колец» от Amazon и «Пэм и Томми» от Hulu. Пятёрку самых ожидаемых проектов замкнули «Песочный человек» и «Одни из нас» — экранизация видеоигры «The Last of Us».

Среди проектов 2022 года пользователи IMDb относятся с повышенным интересам к сериалу «Оби-Ван Кеноби» по вселенной «Звёздные войны» и супергеройским проектам «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».

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