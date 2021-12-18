Берлин, , 13:20 — REGNUM Ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» («СП-2») является вопросом не политического, а правового характера. Об этом 18 декабря заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«В настоящий момент речь здесь идет не о политическом, но о правовом вопросе. Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству», — сказал он.

Также Линднер добавил, что в настоящее время эта проверка еще не завершена и результат её неясен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» постепенно заполняется газом.