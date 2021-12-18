Жиздра, Калужская область, 18 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Калужской области 56-летний житель Жиздры в порыве ревности нанёс 12 ударов ножом и отверткой своей бывшей жене, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

51-летняя женщина скончалась. По факту убийства возбуждено уголовное дело. На основании позиции прокурора, суд заключил подозреваемого в убийстве мужчину под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.