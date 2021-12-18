Москва, 18 декабря 2021, 13:08 — REGNUM В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя. Сейчас технические специалисты устраняют последствия сбоя. Об этом 18 декабря передает «МВД Медиа».
Отмечается, что региональные подразделения ГАИ вынуждены приостановить оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией авто‑ и мототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных штрафах за нарушения ПДД.
В данный момент техспециалисты устраняют последствия сбоя, и подобные случаи единичны.