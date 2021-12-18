Вашингтон, 18 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19, которая адаптирована по штамм коронавируса «Омикрон», может быть создана менее чем за три месяца. Об этом 17 декабря заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер в интервью итальянской газете la Repubblica.

(сс) Baltimore County Government Вакцина от коронавируса Moderna

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«Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта. Производство адаптированной под омикрон-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины», — сказал он.

В то же время, глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.

«Мы не знаем, какую информацию запросят у нас регулирующие органы. Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Или нам придется проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это? Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования», — пояснил Стейнер.

Отметим, 27 ноября компания Moderna заявила, что ведет работы по созданию более мощной бустерной вакцины, способной лучше защитить организм человека от новых штаммов коронавируса, таких как «Омикрон».