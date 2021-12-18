Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Ударная группа ВМС США больше не кажется России «неудержимым морским гигантом» — многочисленные разработки российского оружия дали стране преимущество перед CSG. Об этом 18 декабря пишет National Interest.

В статье отмечается, что новая российская крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» «радикально изменит баланс сил в открытом море», также упоминается готовящийся к выпуску «Посейдон» — подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем.

Американская CSG «больше не является непреодолимым морским гигантом», каким была в прошлом. В России все больше уверены в том, что «у них есть инструменты для нейтрализации этих военных формирований в случае войны с НАТО», отмечается в статье.