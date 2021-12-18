Чита, 18 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Прокуратура Центрального района Читы Забайкальского края контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным отделом по Центральному району г. Читы регионального следственного управления СКР по факту смерти ребенка после операции в одной из медицинских клиник краевого центра. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

natadent.ru На приёме у детского стоматолога

Основанием для нее послужили постановление и материалы проверки прокуратуры района, направленные в следственный орган в ноябре по результатам рассмотрения обращения матери пострадавшего.

Надзорное ведомство инициировало процессуальную проверку в связи с возможным совершением преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)» и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»).

По данным местных СМИ, ребёнок погиб после операции под наркозом в частной стоматологической клинике: желудочный сок попал в лёгкие.

Как сообшало ИА REGNUM, на днях в Приморском районе Петербурга 6-летний ребенок умер во время посещения стоматолога. Известно, что ребенку было необходимо вылечить зуб под наркозом. Под наблюдением врачей и в присутствии матери его начали готовить к операции, однако спустя несколько секунд у ребенка остановилось сердце.