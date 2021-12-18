Москва, , 12:51 — REGNUM За истекшие сутки в России зарегистрировано 1076 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции. 18 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Субъектами с наибольшим числом летальных исходов стали Москва (79), Санкт-Петербург (71) и Московская область (54). Общее число смертей от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 296 180.

17 декабря в оперативном штабе сообщали о 1080 смертях от COVID-19. Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции в России держалась выше отметки в 1100 случаев с конца октября 2021 года.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России к 18 декабря достигло 10 186 823. Выздоровели 8 952 266 человек, под медицинским наблюдением остаются 1 565 912 пациента.

По данным федерального штаба, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 70,8 млн жителей России. Первый компонент вакцины получили более 76,5 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 58,2%.

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