Москва, , 12:50 — REGNUM Британский актер Том Фелтон, исполнившим роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, прибыл в Москву для встречи с фанатами. Об этом 18 декабря передает РЕН ТВ.

Актер пришел в «Экспоцентр» и поприветствовал поклонников.

Ранее сообщалось, что Фелтон встретится с российскими поклонниками в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con в «Экспоцентре». Фестиваль пройдет 18−19 декабря в формате COVID-free.

Том Фелтон посетит оба дня Bubble Comics Con, он станет первой звездой мирового масштаба, которая устроит Meet & Greet на российском комикс-фестивале.