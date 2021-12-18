Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявлено 1997 новых носителей коронавируса, сообщили 18 декабря в оперативном штабе. Это на 13 человек больше, чем в предыдущие сутки. Но уже три дня цифра не превышает двух тысяч новых случаев в сутки.

Память об умерших от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время смертность от COVID-19 за сутки в Петербурге возросла на восемь случаев — в городе скончался еще 71 пациент. Это соответствует уровню смертности в конце ноября, после которого наблюдался спад. Всего в регионе жертвами болезни стали 27 262 человека.

За последние сутки в коронавирусные стационары Петербурга были доставлены 445 больных, что на три человека меньше, чем в предыдущий день. В больницах города в настоящее время лечатся 5785 пациентов с COVID-19 и пневмонией, что на шесть человек больше, чем сутками ранее. За 17 декабря из коронавирусных больниц выписали по выздоровлению 367 человек (-27 к уровню предыдущих суток). В реанимации находится 581 пациент (+13). К аппаратам ИВЛ подключены 319 пациентов (-21).

В Петербурге для лечения COVID-19 развернуто 7852 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коронавирусных коек составляет 41,72% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 26 181 человек (-169). На карантине изолированы 3888 человек (+367), в обсерваторе — 87 человек (+4).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки вырос на 0,03 ед. и составляет ровно 1,00 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

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