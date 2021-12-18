Пекин, , 12:45 — REGNUM В возрасте 135 лет в Китае умерла самая старая жительница страны Алимихан Сейти. Об этом 18 декабря передает «Синьхуа».

Отмечается, что китаянка жила в «деревне долгожителей» Кумушерик, где много жителей старше 90 лет. Она вела активный образ жизни и практически полностью обходилась без чужой помощи.

Местное правительство заботится о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась социальная прослойка лиц преклонного возраста, предоставляя льготное лечение и организуя бесплатные медобследования.

В сентябре в Эритрее умер Натабай Тинсиев, его реальный возраст на момент смерти составлял 137 лет.