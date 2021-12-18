Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил безопасности после пожара, который произошел на строящемся на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге корвете, возбудили следователи. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Эмблема СК РФ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следствия, 17 декабря около 18:00 (мск) на пятом стапеле на территории судостроительного завода «Северная верфь», произошло возгорание надстройки сторящегося военного корабля, в результате чего был причинен крупный ущерб.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают вести осмотр места происшествия, ведут допрос работников и свидетелей, а также назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар на корвете, который строится на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, мог произойти, согласно предварительным данным, из-за нарушения правил техники безопасности при проведении работ.