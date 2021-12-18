Москва, , 12:39 — REGNUM Российские медики подтвердили 27 435 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 18 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Субъектами с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 стали Тува, Калмыкия, Чукотка и Москва. Общее число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России достигло 10 186 823.

Прирост новых случаев COVID-19 в России держался выше отметки в 27,5 тыс. с 9 октября 2021 года. Пик заражаемости пришёлся на начало ноября — несколько дней суточный прирост новых случаев превышал отметку в 40 тыс.

17 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о риске быстрого распространения нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». Она отметила, что в Великобритании на этот вариант уже приходится три четверти случаев заражения коронавирусной инфекцией.